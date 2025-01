Polizei will Einzelheiten zur Attacke von Aschaffenburg bekanntgeben

Aschaffenburg: Nach der Messerattacke mit zwei Toten und drei Schwerverletzten in Aschaffenburg will die Polizei am Vormittag auf einer Pressekonferenz weitere Einzelheiten zu der Tat mitteilen. Der mutmaßliche Angreifer, ein 28-jähriger ausreisepflichtiger Afghane, soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Mann war schon zuvor diverse Male mit Gewalttaten auffällig geworden und in psychiatrischer Behandlung. Er hatte gestern im Stadtpark Schöntal mit einem Küchenmesser offenbar gezielt Krippenkinder attackiert. Bei dem Angriff wurden ein zweijähriger Junge marokkanischer Abstammung und ein 41 Jahre alter Mann getötet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2025 06:00 Uhr