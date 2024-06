Polizei verhindert Auseinandersetzung zwischen Hooligans in Dortmund

Dortmund: In der Dortmunder Innenstadt hat die Polizei mehr als 50 Hooligans vorübergehend in Gewahrsam genommen. Polizisten waren eingeschritten, als eine Gruppe von Italienern sich bewaffnete, offenbar um albanische Fans anzugreifen. Unterdessen sind Einzelheiten zum Angriff auf eine EM-Party in Sachsen-Anhalt bekannt geworden. Der Angreifer, der drei Menschen verletzt hat, stammte aus Afghanistan. Vor dem Übergriff in einer Kleingartenanlage hatte er einen Landsmann tödlich verletzt. Der Angreifer wurde von Polizisten erschossen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.06.2024 01:00 Uhr