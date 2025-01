Polizei und Feuerwehr verzeichnen viele Einsätze

München: In der Silvesternacht mussten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste in Bayern zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Auf der Wittelsbacher Brücke legten Hunderte Personen aus dem linken Spektrum Feuer und griffen Polizisten an. Fünf Beamte wurden verletzt. In verschiedenen Münchner Stadtteilen wurden Kinder und Jugendliche beim Zünden von Feuerwerkskörpern verletzt. Ein Zweijähriger und ein Elfjähriger erlitten Verbrennungen an Händen und Kopf. Ein 14-jähriger verlor Teile seiner Hand durch einen Böller. In den Landkreisen Kitzingen, Traunstein und Passau wurden mehrere Menschen an Gesicht und Augen verletzt. Mutmaßlich durch Feuerwerkskörper wurden auch zahlreiche Brände verursacht. Etwa in einem Münchner Hochhaus, in einem Wohnhaus in Piding im Berchtesgadener Land und in einem Seniorenheim im oberbayerischen Ebersberg. Drei Bewohner dort erlitten Rauchvergiften. Im schwäbischen Kissing starb ein Rentner beim Löschen seines brennenden Carports an den Folgen eines Kreislaufzusammenbruches.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2025 17:00 Uhr