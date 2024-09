Polizei und Behörden stellen Sicherheitskonzept für das Oktoberfest vor

München: Für das am Samstag beginnende Oktoberfest haben Polizei und Behörden höchste Sicherheitsstandards versprochen. Der Leitende Polizeidirektor Huber betonte, die Wiesn sei deutschlandweit, wenn nicht weltweit, das sicherste Volksfest. Er räumte aber mit Blick auf die angespannte globale Lage ein, dass es eine erhöhte abstrakte Gefährdung gibt. Nach seinen Worten werden auf dem Oktoberfest 600 Polizisten im Einsatz sein. Hinzu kommen nach Angaben der Stadt München 1.200 bis 1.500 Ordnungskräfte. Diese werden erstmals an den Eingängen in Stichproben Metalldetektoren einsetzen, um zu verhindern, dass zum Beispiel Messer aufs Festgelände gelangen. Wie schon in den Vorjahren ist das Gelände komplett umzäunt und es dürfen keine größeren Taschen oder Rucksäcke mitgenommen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2024 18:00 Uhr