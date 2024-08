Polizei tötet in Recklinghausen Mann mit Messer

Recklinghausen: In Nordrhein-Westfalen haben Polizisten bei einem Einsatz einen Mann erschossen. Er soll in einem Wohnhaus im Recklinghäuser Stadtteil Suderwich randaliert und die Beamten mit einem Messer bedroht haben. Es ist bereits der zweite Fall innerhalb von zwei Tagen, bei dem ein mutmaßlicher Angreifer durch Polizeischüsse ums Leben kam: Am Dienstagabend starb ein offenbar psychisch kranker Mann in Moers, der mit zwei Messern bewaffnet gewesen sein soll.

