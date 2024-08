Polizei teilt erste Erkenntnisse nach Riesenrad-Brand mit

Großpösna: Bei der Suche nach der Ursache des Feuers in dem Riesenrad beim Highfield-Festival nahe Leipzig haben die Ermittler erste Erkentnisse zur Ursache. Wie die Leipziger Polizei bei X schrieb, spielte einer ersten Einschätzung zufolge Material eine Rolle, das sich unterhalb des Fahrgeschäfts befand. Es sei auf bisher nicht bekannte Art und Weise in Brand geraten. Um welches Material es sich handelt, wurde nicht mitgeteilt. Das Feuer habe dann eine Gondel entzündet. Die Ermittlungen dauern an. Nach Angaben der Polizei wurden 65 Personen ärztlich versorgt, 16 von ihnen in Krankenhäusern behandelt. Niemand habe sich in einem lebensbedrohlichen Zustand befunden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2024 14:00 Uhr