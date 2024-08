Polizei sucht weiter nach geflohenen Straftätern in Straubing

Straubing: Nach der Flucht von vier Straftätern aus einer geschlossenen Klinik gibt es zahlreiche Zeugenhinweise. Laut einer Polizeisprecherin werden diese nun abgearbeitet. Die Fahndung laufe. Staatsanwaltschaft und Kripo ermitteln wegen des Verdachs auf Geiselnahme und schwerer Körperverletzung. Die Männer sollen gestern Abend einen Mitarbeiter des Bezirkskrankenhauses im niederbayerischen Straubing bedroht haben, damit er ihnen die Pforte öffnet. Sie attackierten ihn anscheinend mit stumpfen und spitzen Gegenständen. Der Mann wurde im Gesicht verletzt und ist noch immer in einer Klinik. Die Geflohenen gelten als gefährlich. Bayerns Sozialministerin Scharf kündigte an, die Sicherheitskonzepte in den forensischen Kliniken zu überprüfen. Bereits vor zehn Tagen war ein Häftling beim begleiteten Ausgang aus dem Klinikum Mainkofen entflohen.

