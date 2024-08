Polizei sucht weiter nach entflohenen Straftätern in Straubing

Straubing: Die Polizei sucht weiter nach den vier Straftätern, die am Samstag aus einer geschlossenen Klinik in der Stadt geflohen sind. Wie ein Sprecher am frühen Morgen sagte, ist die Gebietsabsuche inzwischen eingeschränkt worden, man gehe nun etwa Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Außerdem wird demnach im sozialen Umfeld der Flüchtigen ermittelt. Die geflohenen Straftäter gelten laut Polizei als gefährlich, sie hatten sich aufgrund von Eigentums- und Drogendelikten im Maßregelvollzug des Bezirksklinikums befunden. Die vier Männer zwischen 27 und 31 Jahren sollen dort einen Mitarbeiter mit Gewalt zur Öffnung der Pforte gezwungen und ihn verletzt haben.

