Polizei sucht Ursache für Ausfall von Unterseekabel Seekabel

Oslo: Nach dem Ausfall eines Unterseekabels zwischen Finnland und Estland ermittelt die finnische Polizei, ob ein Schiff verantwortlich sein könnte. Die Möglichkeit einer Sabotage könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher. Allerdings gab es an der Verbindung bereits früher technische Probleme. In Finnland hat der Schaden am Glasfaserkabel zu weitreichenden Internet-Ausfällen geführt. Die Ostsee-Anrainerstaaten sind in erhöhter Alarmbereitschaft wegen möglicher Sabotageakte gegen kritische Infrastruktur, nachdem seit 2022 mehrere Stromkabel, Telekommunikationsverbindungen und Gaspipelines ausgefallen sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2024 06:00 Uhr