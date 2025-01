Polizei sichtet Drohnen über Militärflugplatz in Manching

Manching: Bei Ingolstadt haben in den letzten Tagen unbekannte Drohnen für Aufmerksamkeit gesorgt. Bis zu zehn solcher Fluggeräte haben nämlich den Militärflugplatz in Manching überflogen. Alle Flüge fanden in der Dunkelheit statt. Die bayerischen Ermittlungsbehörden halten einen Spionageakt im Kontext des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine für möglich. Das Bayerische Landeskriminalamt hofft jetzt auf Zeugenhinweise. Derweil hat die Generalstaatsanwaltschaft München als Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus die Ermittlungen übernommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2025 15:00 Uhr