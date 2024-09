Polizei schießt in München auf verdächtige Person nahe Israelischem Generalkonsulat

München: Im Zentrum der bayerischen Landeshauptstadt läuft zur Stunde ein Großeinsatz der Polizei. In der Nähe des Israelischen Generalkonsulats haben Beamten Schüsse auf eine verdächtige Person abgefeuert. Von weiteren Verdächtigen gehe man derzeit nicht aus, hieß es. Die Lage ist aktuell noch unübersichtlich. Auch ob es weitere Verletzte gab, ist nicht bekannt. Warum die Schüsse gefallen sind, warum die betreffende Person als verdächtig eingestuft wurde oder ob es einen Zusammenhang mit dem nahegelegenen NS-Dokumentationszentrum gibt, konnte eine Polizeisprecherin ebenfalls nicht sagen. Die Beamten sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Auch ein Hubschrauber kreist rund um den Bereich am Königsplatz. Straßensperren wurden errichtet. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, den Bereich zu meiden. Zudem appellierte sie an mögliche Zeugen des Vorfalls, keine Bilder oder Videos von dem Einsatz zu posten oder ins Internet zu stellen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.09.2024 10:45 Uhr