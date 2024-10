Polizei schießt in Krefelder Kino auf mutmaßlichen Brandstifter

Krefeld: In der nordrhein-westfälischen Stadt hat die Polizei auf einen Verdächtigen geschossen, der mehrere Feuer gelegt haben soll. In einem Kinofoyer hätten die Beamten verhindert, dass ein weiterer Brand gelegt wurde, teilte ein Sprecher mit. Das Motiv des Mannes ist noch unklar, für einen terroristischen Hintergrund gibt es laut Polizei aber keine Hinweise. Der Verdächtige soll in einem Krefelder Stadtteil eine Wohnung, ein geparktes Auto und ein Bürogebäude in Brand gesteckt haben. Verletzt wurde dabei niemand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2024 06:00 Uhr