Polizei nimmt zweiten entflohenen Straftäter aus Straubing fest

Straubing: Nach der Flucht von vier Straftätern aus einer geschlossenen Einrichtung in Niederbayern ist ein zweiter Flüchtiger in Österreich festgenommen worden. Die Polizei fand den Mann in einem Wald in der Nähe von Graz. Ein Zeuge hatte ihn erkannt und sich bei den Behörden gemeldet. Mitte August waren vier Straftäter aus dem Bezirkskrankenhaus Straubing entkommen. Dabei hatten sie einen Klinikmitarbeiter überwältigt und mit dem Tode bedroht, um die Öffnung einer Pforte zu erzwingen. Einer der Männer war im August ebenfalls in der Steiermark festgenommen worden. In Haft waren sie wegen Eigentums- und Betäubungsmitteldelikten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2024 06:00 Uhr