Polizei nimmt womöglich mutmaßlichen RAF-Terroristen fest

Berlin: Im Zusammenhang mit der Fahndung nach zwei ehemaligen RAF-Terroristen ist am Bahnhof Spandau ein Mann vorläufig festgenommen worden. Der Einsatz gestern Abend erfolgte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung. Medienberichten zufolge will der Hinweisgeber den Mann, der in einem ICE gesessen habe, als den ehemaligen RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub erkannt haben. Von den Behörden hieß es lediglich, dass die Festnahme im Zusammenhang mit den gesuchten Ernst-Volker Staub und dessen Komplizen Burkhard Garweg stehe. Die Deutsche Presse-Agentur will erfahren haben, dass mithilfe eines DNA-Abgleichs die Identität des Festgenommenen geklärt werden soll. Es könnte sich dem Vernehmen nach auch um Garweg handeln. Staub und Garweg gehörten der sogenannten dritten Generation der RAF an, die sich 1998 für aufgelöst erklärt hatte. Beiden wird unter anderem Mord vorgeworfen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.08.2024 12:45 Uhr