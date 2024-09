Polizei nimmt nach Großbränden in Essen Verdächtigen fest

Essen: Bei zwei Großbränden in Essen sind 31 Menschen verletzt worden, 17 davon schwer. Zwei Kleinkinder befinden sich in Lebensgefahr. Die Brände wurden offenbar gelegt: Sie brachen gestern am frühen Abend fast gleichzeitig in zwei Mehrfamilienhäusern aus. Etwas später nahm die Polizei einen 41-jährigen Syrer fest. Er war mit einem Lieferwagen in die Auslage eines Obstgeschäftes gefahren. Auf einem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie er anschließend versucht, mit einer Machete einen weiteren Laden zu stürmen. Der 41-jährige soll auch die Brände gelegt haben. Über das Motiv gibt es bisher keine Informationen. Die Polizei untersucht, ob es verwandtschaftliche Beziehungen gibt.

