Polizei nimmt mutmaßlichen IS-Sympathisanten im Landkreis Schweinfurt fest

Schweinfurt: Nach einem großangelegten Polizei-Einsatz sitzt ein mutmaßlicher IS-Sympathisant aus Unterfranken in Untersuchungshaft. Gegen den 26-jährigen Syrer besteht der Verdacht der Terrorismusfinanzierung und der Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Der Festnahme war nach Angaben der Behörden ein Hinweis auf eine Kontaktaufnahme des Mannes mit dem IS vorausgegangen. Hinweise auf konkrete Anschlagspläne gibt es laut Generalstaatsanwaltschaft München aber nicht. Die dort angesiedelte Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus ermittelt nun gegen den Verdächtigen. Er wurde heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt in Untersuchungshaft. Bayerns Innenminister Herrmann sprach von einem weiteren Ermittlungserfolg gegen islamistische Bedrohungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.12.2024 19:45 Uhr