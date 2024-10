Polizei nimmt mutmaßliche Schlüsselfigur nach Explosionen in Köln fest

Köln: Im Zusammenhang mit der Explosionsserie im Rheinland ist ein Verdächtiger in Paris festgenommen worden. Laut Staatsanwaltschaft Köln handelt es sich um einen mit internationalem Haftbefehl gesuchten 22-Jährigen. Er sei am Dienstag am Pariser Flughafen Roissy aufgegriffen worden. Die deutschen Ermittlungsbehörden haben nach eigenen Angaben ein Verfahren zur Auslieferung eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft hält den Mann für eine Schlüsselfigur im möglichen Streit zwischen Drogenbanden, der hinter der Explosionsserie stehen soll. In den vergangenen Monaten waren in Köln und anderen Orten mehrere Sprengsätze nachts vor Häusern explodiert. Die Ermittler vermuten, dass der Diebstahl einer großen Menge Cannabis aus einer Lagerhalle in Köln-Hürth Auslöser für den Bandenstreit war.

