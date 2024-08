Polizei nimmt in München 33-Jährigen nach Messerangriff fest

München: Im Zentrum der bayerischen Landeshauptstadt hat die Polizei gestern einen 33-Jährigen festgenommen, der einen Mann mit einem Messer verletzt hat. Bei dem Vorfall in der Nähe der Hackerbrücke waren Dutzende Polizisten mit Helmen und Schilden im Einsatz. Die Brücke wurde eine dreiviertel Stunde lang gesperrt. Vorübergehend fuhren die S-Bahnen die Station nicht mehr an. Weil der 33-Jährige psychisch auffällig war, wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Auslöser des Messerangriffs war offenbar ein Diebstahl am nahegelegenen Busbahnhof. Beim darauffolgenden Streit mit zwei anderen Männern zog der 33-Jährige aus dem Landkreis Eichstätt das Messer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2024 07:00 Uhr