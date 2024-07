Polizei nimmt bei Razzien neun Rechtsextremisten fest

Berlin: Die Polizei hat in drei Bundesländern Razzien bei mutmaßlichen Rechtsextremisten durchgeführt. Laut Behörden wurden in Berlin, Brandenburg und Sachsen zehn Wohnungen durchsucht und neun Verdächtige vorläufig festgenommen. Dabei handelt es sich um mutmaßliche Unterstützer der rechtsextremistischen Partei Dritter Weg. Die Verdächtigen im Alter von 17 bis 21 Jahren sollen deren Jugendorganisation angehören. Ihnen werden verschiedene Gewalttaten vorgeworfen: Zum einen geht es um einen Angriff auf zwei Polizisten und weitere Personen am Berliner S-Bahnhof Ostkreuz. Auch mit einem Raub werden die Verdächtigen in Verbindung gebracht. Bei der heutigen Durchsuchung wurden unter anderem Schreckschusswaffen, Elektroschocker sowie Propagandamaterial sichergestellt. Die Ermittlungen übernimmt der polizeiliche Staatsschutz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2024 14:00 Uhr