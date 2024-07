Polizei meldet ruhige Lage vor EM-Halbfinale in München

München: Am Abend steht in der Landeshauptstadt das erste Halbfinale der Fußball-EM zwischen Spanien und Frankreich an. Am Mittag sprach die Polizei von einer "sehr entspannten" Lage. Nur vereinzelt seien Anhänger beider Mannschaften in der Innenstadt unterwegs gewesen. Am Nachmittag wollten sich spanische Fans in einem großen Biergarten nahe der Hackerbrücke treffen, die anderen in einem am Nockherberg. Von diesen beiden Orten können sie dann per Shuttlebus zur Fußball-Arena fahren. Die Polizei ist vor, während und nach dem Spiel mit rund 2.000 Kräften im Einsatz, um für die Sicherheit zu sorgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2024 15:00 Uhr