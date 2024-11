Polizei meldet Festnahme im Entführungsfall der Block-Familie

Hamburg: Im Sorgerechtsstreit um zwei Kinder der Hamburger Unternehmerfamilie Block hat es eine Festnahme auf Zypern gegeben. Nach Angaben der Hamburger Staatsanwaltschaft wurde ein 35 Jahre alter Mann gefasst, der an der gewaltsamen Entführung der beiden Kinder von Dänemark nach Deutschland beteiligt gewesen sein soll. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Christina Block, die Erbin der Hamburger Steakhaus-Kette, steht im Verdacht, die Entführung an Silvester in Auftrag gegeben zu haben. In Dänemark leben die Kinder bei ihrem leiblichen Vater.

