Polizei meldet drittes Topdesopfer in Hochwassergebieten

München: In Bayern ist die Zahl der Todesopfer infolge des Hochwassers auf drei gestiegen. Laut Polizei rutschte heute Früh eine Frau in Markt Rettenbach im Landkreis Unterallgäu mit ihrem Auto von einer Straße ins Wasser. Sie konnte nur noch leblos geborgen werden. Ansonsten stellt sich die Lage in den Hochwassergebieten derzeit sehr unterschiedlich dar. So ist die Gefahr in weiten Teilen von Oberfranken gebannt. Der Hochwassernachrichtendienst gab Entwarnung für Stadt und Landkreis Coburg sowie für die Landkreise Kulmbach und Lichtenfels. Vor allem Lichtenfels war in der Region den vergangenen Tagen besonders stark von Hochwasser betroffen. Am Alpenrand haben die Niederschläge inzwischen nachgelassen und im Landkreis Miesbach hat das Wasserwirtschaftsamt alle Hochwasserwarnungen aufgehoben. Auch im Landkreis Rosenheim sind die Pegel rückläufig, dort haben die Behörden die Bevölkerungswarnung aufgehoben. In Passau steigt das Wasser dagegen schneller als erwartet. Dort liegt der aktuelle Stand der Donau inzwischen bei knapp 9,70 Metern. Auch der Inn ist in Passau schneller als vorhergesagt gestiegen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.06.2024 11:15 Uhr