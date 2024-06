Polizei meldet drittes Todesopfer durch Hochwasser in Bayern

München: Nach dem Beginn des Hochwassers in Bayern ist die Zahl der bekannten Toten auf drei gestiegen. Laut Polizei ist gestern eine Frau in Markt Rettbach im Landkreis Unterallgäu mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und später leblos geborgen worden. Die aktuelle Hochwasser-Lage in Bayern ist sehr unterschiedlich. Kritisch ist die Lage noch an Inn und Donau. Im Raum Passau steigt das Wasser schneller, als erwartet. In Oberfranken ist die Gefahr im Großen und Ganzen vorüber. Der Hochwassernachrichtendienst hat Entwarnung für Stadt und Landkreis Coburg sowie für den Landkreis Lichtenfels gegeben. In Schwaben ist die vierte Hochwassernacht ohne weitere Katastrophenmeldungen verlaufen. Am Alpenrand regnet es nicht mehr so heftig und im Landkreis Miesbach wurden alle Hochwasserwarnungen aufgehoben. Auch im Landkreis Rosenheim sinken die Pegel und es gibt keine Warnung mehr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2024 12:00 Uhr