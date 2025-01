Polizei löst Pro-Palästina-Veranstaltung an TU München auf

München: In der bayerischen Landeshauptstadt hat die Polizei eine propalästinensische Veranstaltung an der Technischen Uni aufgelöst. Laut Polizei wollte eine Gruppe auf offiziellem Weg einen Hörsaal für eine Veranstaltung zum Nahosotkonflikt anmieten. Dies lehnte die Leitung der Uni aber ab. Trotzdem versammelten sich rund 30 Menschen am Abend auf dem Gelände. Der Sicherheitsdienst verständigte die Polizei - die sprach Platzverweise aus und begleitete die Aktivisten vom Uni-Gelände.

