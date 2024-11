Polizei klärt mit Videokampagne über Gewalt in Partnerschaften auf

Berlin: Mit einer Videokampagne will die Polizei junge Menschen über Gewalt in Partnerschaften aufklären. Wie das Innenministerium mitteilte, wurde die Kampagne heute anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen gestartet. In vier Videos schildern Betroffene ihre Erlebnisse von psychischer, physischer, digitaler und sexualisierter Gewalt. Bundesinnenministerin Faeser betonte, die Gewaltspirale lasse sich oft nur schwer durchbrechen. Umso wichtiger sei es, bei jedem Hinweis sofort einzugreifen - und dafür bedürfe es einer hohen Sensibilität. Dazu solle die Kampagne beitragen, so Faeser weiter.

