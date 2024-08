Polizei in Österreich nimmt weiteren Terror-Verdächtigen fest

Wien: Nach dem gescheiterten Anschlag auf die Konzerte der US-Sängerin Taylor Swift ist ein dritter Verdächtiger festgenommen worden. Der österreichische Innenminister Karner teilte mit, es handele sich um einen 18-jährigen aus dem Irak. Er soll Kontakt zu dem 19-jährigen Hauptverdächtigen gehabt haben, aber nicht direkt an den Anschlagsplanungen beteiligt gewesen sein. Der 19-Jährige hatte ein Geständnis abgelegt, er hat nach eigenen Angaben einen Treueschwur auf die Terrororganisation Islamischer Staat geleistet. Nach Erkenntnissen der Ermittler wollte er mit einem Komplizen ein Sprengstoff-Attentat vor dem Stadion in Wien verüben, in dem Taylor Swift vor mehr als 60.000 Zuschauern auftreten sollte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2024 15:00 Uhr