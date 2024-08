Polizei in Österreich nimmt weiteren Terror-Verdächtigen fest

Wien: Nach dem gescheiterten Anschlag auf die Konzerte der US-Sängerin Taylor Swift ist ein dritter Verdächtiger festgenommen worden. Der österreichische Innenminister Karner teilte mit, es handele sich um einen 18-jährigen aus dem Irak. Er soll Kontakt zu dem 19-jährigen Hauptverdächtigen gehabt haben, aber nicht direkt an den Anschlagsplanungen beteiligt gewesen sein. Der 19-Jährige hatte ein Geständnis abgelegt, er hat nach eigenen Angaben einen Treueschwur auf die Terrororganisation Islamischer Staat geleistet. Nach Erkenntnissen der Ermittler wollte er mit einem Komplizen ein Sprengstoff-Attentat vor dem Stadion in Wien verüben, in dem Taylor Swift vor mehr als 60.000 Zuschauern auftreten sollte. Die drei Konzerte in Wien waren nach Bekanntwerden der Anschlagspläne vorsorglich abgesagt worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.08.2024 11:15 Uhr