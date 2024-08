Polizei in NRW fasst mutmaßlichen Attenttäer von Solingen

Solingen: Der mutmaßliche Angreifer beim Stadtfest von Solingen ist festgenommen worden. Das teilte NRW-Innenminister Reul am späten Abend mit. Der Mann sei "in höchstem Maße tatverdächtig", Freitagabend drei Menschen mit einem Messer getötet und acht weitere verletzt zu haben. Laut Reul sind auch Beweisstücke sichergestellt worden. Nach eintägiger Großfahndung stellte sich der Gesuchte am Abend einer Polizeistreife. Nach Informationen des Magazins "Spiegel" und der "Bild" soll es sich um einen 26-jährigen Syrer handeln, der seit Ende 2022 in Deutschland ist. Am gestrigen Morgen war zunächst ein 15-Jähriger festgenommen worden, der offenbar mit dem Tatverdächtigen in Verbindung stand. Dann erfolgte noch eine weitere Festnahme durch die Polizei in einer Flüchtlingsunterkunft, unweit des Tatorts. Am Abend hatte die Terrormiliz IS die Tat für sich reklamiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2024 06:00 Uhr