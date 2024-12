Polizei in Meißen findet Vater und drei Kleinkinder tot

Meißen: In der sächsischen Stadt sind drei Kleinkinder und ein Mann tot aufgefunden worden. Einsatzkräfte entdeckten die Leichen gestern Abend in einem Mehrfamilienhaus. Die Kinder sind ein, zwei und drei Jahre alt. Bei dem Mann handelt es sich um ihren 37-jährigen Vater. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Dritte waren wohl nicht beteiligt. Der Fundort in Meißen ist abgesperrt. Ermittler sichern Spuren und befragen Anwohner.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2024 12:00 Uhr