Polizei in Hessen geht mit Großrazzia gegen Kinderpornographie vor

Wiesbaden: Mit einer Großrazzia ist die Polizei in Hessen gegen Kinderpornografie und Kindesmissbrauch vorgegangen. Wie das LKA jetzt mitteilte, durchsuchten Ermittler in der vergangenen Woche 85 Wohnungen. Im Fokus stehen 79 Personen im Alter von 14 bis 78 Jahren. Ihnen werden überwiegend Herstellung, Besitz sowie Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie zur Last gelegt. In zwölf Fällen geht es um den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2025 14:00 Uhr