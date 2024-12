Polizei in Bayern meldet mehrere Christbaumdiebstähle

Schrobenhausen: In Bayern schlagen vermehrt Christbaumdiebe zu. Bis zu 40 Nadelbäume haben Unbekannte in Schrobenhausen gestohlen. Laut Polizei verschwanden die Christbäume am Wochenende trotz eines Zauns vom Parkplatz eines Verbrauchermarkts. Sie hatten einen Verkaufswert von etwa tausend Euro. Bereits Donnerstagnacht wurden in Geisenhausen im Kreis Landshut etwa 200 Christbäume gestohlen - vom abgesperrten Gelände eines Verkaufsstandes. Und aus dem oberfränkischen Bischberg meldete die Polizei vorgestern, dass etwa 100 Christbäume entwendet wurden, Verkaufswert etwa 4.000 Euro. Die Ermittler hoffen jetzt auf Zeugenhinweise.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2024 12:00 Uhr