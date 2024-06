Polizei gelingt bislang größter Schlag gegen Kokain-Handel

Düsseldorf: Der Polizei ist der bislang größte Schlag gegen den Kokain-Handel in Deutschland gelungen. Wie die Staatsanwaltschaft Düsseldorf mitteilte, haben die Ermittler Dutzende Tonnen des Rauschgifts im Schwarzmarktwert von mehreren Milliarden Euro beschlagnahmt. Demnach wurde das Kokain bereits im vergangenen Jahr im Hamburger Hafen entdeckt. In diesem Zusammenhang seien sieben Verdächtige verhaftet worden. Die Ermittler durchsuchten nach eigenen Angaben Gebäude in sieben Bundesländern, eine Razzia gab es auch in München. Einzelheiten wollen die Ermittler am kommenden Montag mitteilen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2024 11:00 Uhr