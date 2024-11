Polizei geht gegen Demonstranten in Georgien vor

Tiflis: In Georgien hat es erneut Proteste gegen den von der Regierung verkündeten Stopp der EU-Beitrittsverhandlungen gegeben. In der Hauptstadt Tiflis versammelten sich nach Angaben eines lokalen Nachrichtenportals mehrere Zehntausend Menschen. Die Polizei zog erneut starke Kräfte zusammen und versuchte, die Demonstranten gewaltsam zu vertreiben. Dabei setzte sie mehrfach Wasserwerfer sowie Tränengas ein. Es gab Verletzte und dutzende Festnahmen, wie Augenzeugen berichteten. Proeuropäische Kundgebungen gab es auch in anderen Städten Georgiens, etwa in Batumi und Sugdidi.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2024 07:00 Uhr