Polizei fasst Verdächtigen nach tödlichem Angriff in München

München: Eine knappe Woche nachdem im Alten Botanischen Garten in München ein 57-jähriger Mann umgebracht wurde, hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Das teilte sie am Vormittag mit. Gegen den verdächtigen 30-Jährigen wird demnach wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Die Obduktion hatte ergeben, dass das Opfer unter anderem durch Tritte gegen den Kopf tödlich verletzt wurde. Außerdem hatte die Polizei Videoaufnahmen ausgewertet. Darauf war zu sehen, dass es einen gewaltsamen Streit mit einem anderen Mann gegeben hatte. Der Alte Botanische Garten gilt schon länger als Kriminalitäts-Hotspot in München.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2024 11:00 Uhr