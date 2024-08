Polizei fasst nach Anschlag in Solingen dringend Tatverdächtigen

Solingen: Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat nach dem Messerangriff in Solingen einen Tatverdächtigen gefasst. Das hat Innenminister Reul am späten Abend mitgeteilt. Er sagte, es gebe mehr als eine Vermutung. Neben Hinweisen hätten die Behörden auch Beweise gefunden. Wie ein Sprecher des Landesinnenministeriums mittlerweile bestätigte, hat sich der Mann den Behörden gestellt. Zuvor waren bereits zwei Menschen festgenommen worden. Dabei seien die Behörden aber nur einer Spur gefolgt, erklärte Reul und ergänzte wörtlich: "Den, den wir den ganzen Tag in Wirklichkeit gesucht haben, der ist seit kurzer Zeit in Gewahrsam". Früher am Abend hatte der IS erklärt, für den Anschlag verantwortlich zu sein. Bei dem Messerangriff waren auf dem Solinger Stadtfest drei Menschen getötet und weitere acht verletzt worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.08.2024 04:00 Uhr