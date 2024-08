Polizei fasst nach Anschlag in Solingen dringend Tatverdächtigen

Solingen: Nach dem Messerangriff in der nordrhein-westfälischen Stadt hat die Polizei einen dringend Tatverdächtigen gefasst. Das hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul am späten Abend mitgeteilt. In der ARD sagte er, Einzelheiten müssten noch geprüft werden. Aber es sei mehr als eine Vermutung. Die Behörden hätten nicht nur Hinweise auf die Person gehabt, sondern auch Beweise gefunden. Zuvor waren auch eine Person in einer Flüchtlingsunterkunft und ein 15-Jähriger festgenommen worden. Dabei handele es sich aber sehr wahrscheinlich nicht um Tatverdächtige, sondern die Ermittler hätten den ganzen Tag eine heiße Spur verfolgt, die zum wirklich Verdächtigen geführt hätten. Früher am Abend hatte die Terrororganisation IS den Anschlag für sich reklamiert. Bei dem Angriff auf dem Solinger Stadtfest waren am Freitag-Abend drei Menschen getötet und acht weitere Verletzt worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.08.2024 01:00 Uhr