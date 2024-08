Polizei fasst nach Anschlag in Solingen "dringend Tatverdächtigen"

Solingen: Im Zusammenhang mit dem Messerangriff hat die Polizei vor Kurzem einen dringend Taverdächtigen festgenommen. Das hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul vor wenigen Minuten bekanntgegeben. Zuvor hatten Einsatzkräfte bereits in einer Flüchtlingsunterkunft der Stadt eine Person festgenommen. Bei ihm handelt es sich aber offenbar nicht um den gerade festgenommenen Mann. Am Abend hatte die Dschihadisten-Miliz "Islamischer Staat" erklärt, für die Attacke verantwortlich zu sein. Das teilte der IS über seine Propaganda-Kanäle im Internet mit. Schon zuvor hatten die Ermittler einen Anfangsverdacht für ein terroristisches Motiv gesehen. Beim Stadtgründungsfest hatte der Angreifer am Freitag drei Menschen getötet und acht weitere zum Teil lebensgefährlich verletzt.

