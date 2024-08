Polizei fahndet nach vier flüchtigen Insassen der Psychiatrie Straubing

Straubing: In der niederbayerischen Stadt läuft die Fahndung nach vier Insassen einer psychiatrischen Einrichtung auf Hochtouren. Die Männer im Alter zwischen 27 und 31 Jahren waren am Abend entkommen. Deshalb wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Dabei kamen auch ein Polizeihubschrauber und Suchhunde zum Einsatz. Die Polizei bittet Autofahrer, keine Anhalter mitzunehmen und sich verdächtigen Personen nicht zu nähern. Derzeit sind in Straubing jedoch durch das Gäubodenvolksfest abends und nachts tausende Menschen unterwegs. Die Flüchtigen sollen einen Klinikmitarbeiter bedroht haben und dann die Flucht in Richtung des Straubinger Stadtteils Alburg ergriffen haben. In der Bezirksklinik werden psychisch kranke und suchtkranke Straftäter behandelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2024 07:00 Uhr