Polizei fahndet nach mutmaßlichem Mörder von Herrsching

Herrsching: Nach dem gewaltsamen Tod eines 74-Jährigen am Ammersee fahndet die Polizei nach dem flüchtigen Täter. Man habe mit starken Kräften mögliche Fluchtwege überprüft und nach Beweismitteln gesucht, teilte die Polizei mit. Neben Spürhunden kamen auch Taucher zum Einsatz. Am Freitagabend hatten Polizisten nach einem Notruf die Leiche eines 74-Jährigen in dessen Haus in Herrsching gefunden. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Über die Hintergründe ist bisher nichts bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2024 23:00 Uhr