Polizei fahndet nach bewaffnetem Mann in Wald bei Altdorf

Nürnberg: Im mittelfränkischen Altdorf läuft gerade ein größerer Einsatz von Sicherheitskräften. Die Polizei teilte auf der Plattform X mit, dass Beamte ein Waldstück umstellt haben und nach einem bewaffneten Mann fahnden. Es ist die Rede von einer Bedrohungslage. Die Anwohner wurden aufgerufen, den Bereich zu meiden. Die nahe A3 ist in beiden Richtungen gesperrt. Auch ein Spezialeinsatzkommando ist im Einsatz. Altdorf liegt südöstlich von Nürnberg. Laut Polizei stand dort am Nachmittag ein Wohnhaus in Flammen, auch in dem Wald brannte es. Nach einem Bericht von "nordbayern.de" soll ein Feuerwehrmann bedroht worden sein, der einen Mann aus dem Haus retten wollte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 19:00 Uhr