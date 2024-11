Polizei ermittelt wegen Nadel in Halloween-Süßigkeit

Ebersberg: In Oberbayern ermittelt die Polizei nach dem Fund einer Nadel in einem Schokoriegel. Die Süßigkeit hatte ein Kind an Halloween bekommen, von wem, ist nicht klar. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Schokoriegel absichtlich präpariert wurde. Sie rief Eltern in der Gemeinde Kirchseeon auf, zu überprüfen, ob Halloween-Geschenke originalverpackt sind. In Rehden in Niedersachsen hatte es einen ähnlichen Fall gegeben. Schüler fanden dort einen Nagel in einem Schokoriegel.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.11.2024 03:00 Uhr