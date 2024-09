Polizei ermittelt nach Explosion in Kölner Innenstadt

Köln: Eine Explosion hat am Morgen die Innenstadt erschüttert. Nach WDR-Informationen wurde der Eingangsbereich eines Kölner Geschäftshauses schwer beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Verletzten. Der Sprengsatz detonierte demnach kurz nach sechs Uhr früh direkt neben einem Nachtclub auf dem Hohenzollernring. Deckenplatten stürzten herab, Fensterscheiben zerbarsten. Über die Hintergründe der Explosion gibt es noch keine gesicherten Informationen. Die Polizei sagte, es werde in alle Richtungen ermittelt. In der Vergangenheit hatte es in Nordrhein-Westfalen eine Reihe ähnlicher Anschläge auf Wohn- und Geschäftshäuser gegeben. Hintergrund sollen Streitigkeiten zwischen Drogenbanden aus den Niederlanden und dem Rheinland sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2024 09:00 Uhr