Polizei ermittelt nach Busunfall in Regensburg gegen Fahrer

Regensburg: Nach dem schweren Auffahrunfall mit zwei Linienbussen in Regensburg ermittelt die Polizei jetzt gegen den Fahrer des hinteren Busses. Den Angaben zufolge geht es um den Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung in mehreren Fällen. Bei dem Unfall auf der Nibelungenbrücke in Regensburg waren am späten Montagnachmittag 43 Menschen verletzt worden, 13 von ihnen schwer. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt.

