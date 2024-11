Polizei entdeckt bei Hausdurchsuchung zufällig etliche Kriegswaffen

München: Die Polizei ist bei einer Durchsuchung in Erlangen zufällig auf ein Waffenarsenal gestoßen. In der Wohnung und im Keller eines 62-Jährigen wurden fünf Maschinenpistolen, fünf Sturmgewehre, weitere Waffen und Munition sichergestellt. Eigentlich hatten die Ermittler den Mann im Verdacht, nicht zugelassene Arzneimittel zu vertreiben. Inzwischen ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft München wegen eines möglichen extremistischen Hintergrunds. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

