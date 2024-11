Polizei entdeckt bei Hausdurchsuchung in Erlangen zufällig etliche Kriegswaffen

München: Die Polizei ist bei einer Durchsuchung in Erlangen zufällig auf ein Waffenarsenal gestoßen. In der Wohnung und im Keller eines 62-Jährigen wurden unter anderem fünf Maschinenpistolen, fünf Sturmgewehre sowie weitere Schusswaffen und Munition sichergestellt. Eigentlich hatten die Ermittler den Mann im Verdacht, nicht zugelassene Arzneimittel zu vertreiben - sogenanntes "aufgeladenes Wasser". Inzwischen übernahm die Generalstaatsanwaltschaft München den Fall. Sie ermittelt wegen eines möglichen extremistischen Hintergrunds. Der 62-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.11.2024 19:45 Uhr