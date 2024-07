Polizei beendet Geiselnahme in Köln

Köln: Die Polizei hat in der Stadt eine Geiselnahme beendet. Ein Spezialeinsatzkommando befreite schon gestern Nachmittag zwei Personen und nahm vier mutmaßliche Entführer fest, wie ein Polizeisprecher heute auf Anfrage bestätigte. Die Geiseln seien verletzt gewesen und ärztlich behandelt worden. Offenbar steht die Tat in Verbindung mit Rauschgiftbanden. Die Entführung hatte laut Polizei gestern Morgen in Bochum begonnen. Nach einem Hinweis sei das SEK in den Kölner Stadtteil Rodenkirchen ausgerückt. Eine Gefahr für Unbeteiligte habe bei dem Zugriff in dem Wohngebiet nicht bestanden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2024 18:00 Uhr