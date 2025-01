Politiker zeigen sich erleichtert über Freilassung der Geiseln

Berlin: Auch in Deutschland zeigen sich Politiker erleichtert über die Freilassung der Geiseln. Bundeskanzler Scholz forderte jedoch gleichzeitig weitere Freilassungen und rasche humanitäre Hilfe für den Gazastreifen. Außenministerin Baerbock erklärte, wenn sich alle an die Vereinbarungen hielten, könne die Waffenruhe mehr sein als nur ein Moment des Aufatmens. Der scheidende US-Präsident Biden betonte, um die Waffenruhe aufrechtzuerhalten, seien Beharrlichkeit und der Glauben an Diplomatie, gestützt durch Abschreckung notwendig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2025 22:00 Uhr