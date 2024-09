Politiker würdigen zum 75. Geburtstag die Arbeit des Bundesrats

Bonn: In seinem ehemaligen Plenarsaal hat der Bundesrat sein 75-jähriges Bestehen gefeiert. Die amtierende Bundesratspräsidentin Schwesig erinnerte an das Bundesrat-Motto "Einheit in Vielfalt" und würdigte die Rolle der Länderkammer für die Stabilität der Demokratie in Deutschland. Sie sagte auch, der Bundesrat sei eine Lehre aus den Erfahrungen der Weimarer Republik und eine klare Antwort auf Willkür und Gewalt im Nationalsozialistischen Deutschland. Vorher hatte NRW-Ministerpräsident Wüst betont, dieser Ort habe der jungen Demokratie einen klaren Kompass gegeben - auch durch die Menschen die dort unsere Demokratie aufgebaut haben. Auch der Bundestag wird heute 75 und feiert unter anderem mit Bürgerfest und Tag der offenen Tür in Berlin.

