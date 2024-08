Politiker und Sportler nehmen im Bremer Dom Abschied von Willi Lemke

Bremen: Politiker und ehemalige Profisportler haben im Bremer Dom Abschied vom früheren Bundesliga-Manager Willi Lemke genommen. Zu den Trauergästen gehörten etwa der frühere Werder Bremen-Stürmer Rudi Völler, Ex-Trainer Otto Rehhagel und der SPD-Politiker Sigmar Gabriel. Der würdigte Lemke in seiner Trauerrede als schlagfertigen, engagierten und total zuverlässigen Freund. Jemand, auf den die SPD wirklich stolz sein konnte. Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund und Sprecher des DFL-Präsidiums, Watzke, sagte, Lemke habe Werder Bremen zu ungeahnten Höhen geführt. Der Verein sei unter ihm in vielen Feldern ein Pionier gewesen. Lemke war in den 80er-Jahren Manager des Bundesligisten, danach Bremer Bildungssenator und Innensenator. Er starb vor elf Tagen im Alter von 77 Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2024 14:00 Uhr