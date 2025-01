Politiker in Berlin diskutieren über Konsequenzen aus Feuerwerksschäden

Berlin: Nach den schweren Böllerunfällen an Silvester fordern mehrere CDU-Politiker Konsequenzen. Berlins Regierender Bürgermeister Wegner hat dazu aufgerufen, das Waffenrecht zu verschärfen, etwa mit einem Waffenschein für Schreckschuss- oder Signalwaffen. Der innenpolitische Sprecher der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus, Dregger, mahnte, der Import verbotener Feuerwerkskörper wie Kugelbomben aus dem Ausland müsse durch noch strengere Grenzkontrollen unterbunden werden. Bundesinnenministerin Faeser verwies darauf, dass es bereits Grenzkontrollen gibt; ein schärferes Waffenrecht sei am Widerstand der FDP gescheitert. In der Silvesternacht waren in Berlin mehrere Menschen durch unerlaubte Kugelbomben schwer an Gesicht und Händen verletzt worden, außerdem wurden in Schöneberg durch die Wucht einer solchen Detonation Häuserfassaden, Autos und mehr als 30 Wohnungen beschädigt. Kugelbomben sind wegen ihrer extremen Sprengkraft in Deutschland nur für Profis zugelassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.01.2025 19:15 Uhr